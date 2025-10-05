Ecco la prima rotonda attesa da anni Alleggerirà il traffico in zona Humanitas

È stata riaperta al traffico la prima delle due nuove rotonde previste per collegare via Fizzonasco con via Montalcini, un intervento atteso da anni e considerato strategico per la viabilità cittadina. L’opera consentirà infatti di alleggerire in modo significativo il traffico lungo via Fizzonasco, da sempre uno dei punti più critici per chi, nelle ore di punta, si muove in direzione di Rozzano e Milano. Per i pendolari che quotidianamente si recano verso l’area dell’ospedale Humanitas o in direzione di via dei Missaglia, la situazione era diventata insostenibile: lunghe code, semafori congestionati e tempi di percorrenza spesso doppi rispetto al necessario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

