Ecco la nuova pasta e il nuovo pane della filiera del grano torinese di Stupinigi
Nascono la pasta e il pane con grano torinese che rispettano il lavoro degli agricoltori.Presentata il 3 ottobre scorso, presso la palazzina di Caccia di Stupinigi, la nuova pasta fresca prodotta con la filiera del grano di Stupinigi, una delle due filiere torinesi del grano promosse da Coldiretti (l’altra è la filiera del Gran di . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
