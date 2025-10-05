Juventus-Milan è l’argomento del giorno, ma come accoglieranno Max Allegri e Adrien Rabiot i tifosi bianconeri? Quello che non sapete. La gara di oggi non mette solo di fronte due squadre di alta classifica, ma anche due ex bianconeri pronti a tornare all’Allianz Stadium. (ANSA) TvPlay.it Max Allegri è stato allenatore della Juventus per otto anni, i primi cinque trionfali gli altri tre, arrivati dopo una separazione di due anni, catastrofici e non per colpa sua. A Torino ha vinto tanto, soprattutto cinque Scudetti di fila conditi da due finali di Champions League e ha dimostrato di essere il grande allenatore che al Milan, prima, aveva solo accennato con la vittoria di uno Scudetto. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Ecco come i tifosi della Juventus accoglieranno Allegri e Rabiot: quello che non sapete