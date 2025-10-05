Eccellenza Montefano a Urbino c’è da sbloccarsi fuori casa

"È l’occasione per fare valere anche in trasferta quanto facciamo in casa". Ecco cosa dice Lorenzo Gigli, diesse del Montefano, sul match di oggi a Urbino. "Finora – aggiunge – in trasferta non abbiamo raccolto punti, oggi ci attende una gara difficile contro un avversario forte, allenato da un tecnico che conosciamo bene e che avrà preparato la gara con la consueta attenzione". La sfida a Urbino costituisce un momento importante. "Per noi è un bel test in cui dobbiamo far valere la nostra forza trovando equilibrio. In trasferta finora non abbiamo raccolto punti perché non siamo riusciti a capitalizzare quanto costruito, ma sul piano del gioco i ragazzi hanno fatto bene". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

