Eccellenza Montefano a Urbino c’è da sbloccarsi fuori casa
"È l’occasione per fare valere anche in trasferta quanto facciamo in casa". Ecco cosa dice Lorenzo Gigli, diesse del Montefano, sul match di oggi a Urbino. "Finora – aggiunge – in trasferta non abbiamo raccolto punti, oggi ci attende una gara difficile contro un avversario forte, allenato da un tecnico che conosciamo bene e che avrà preparato la gara con la consueta attenzione". La sfida a Urbino costituisce un momento importante. "Per noi è un bel test in cui dobbiamo far valere la nostra forza trovando equilibrio. In trasferta finora non abbiamo raccolto punti perché non siamo riusciti a capitalizzare quanto costruito, ma sul piano del gioco i ragazzi hanno fatto bene". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: eccellenza - montefano
Eccellenza. Montefano al via con tante novità
Eccellenza. Ai nastri di partenza un nuovo Montefano
Eccellenza, la prima giornata vista dal tecnico Gastone Mariotti. "A Chiesanuova una “partitona“. Da seguire il match a Montefano»
? Urbino Dom 5 Ott | H 15:30 ? Stadio Montefeltro ? Eccellenza Marche, 5° giornata Forza Viola! #nextmatch #viola #eccellenza #montefano - facebook.com Vai su Facebook
Eccellenza. "Montefano a Urbino, c’è da sbloccarsi fuori casa» - "È l’occasione per fare valere anche in trasferta quanto facciamo in casa". Si legge su msn.com
Eccellenza. La leader Montefano sfida l’Urbino. Mariani: "Ecco un match point» - Il tecnico elogia i pesaresi: "Affrontiamo una squadra forte che concede poco e quel poco è da sfruttare". Secondo ilrestodelcarlino.it