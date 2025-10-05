eccellenza matelica di nuovo a osimo dopo il blitz in coppa italia

Oggi il Matelica torna al "Diana" di Osimo per affrontare di nuovo l’Osimana a distanza di pochi giorni della sfida di andata del secondo turno di Coppa Italia. I ragazzi di Ciattaglia hanno vinto 1-0 con gol di Sfasciabasti e nel match di ritorno, in programma a Matelica mercoledì 15 ottobre, potranno dire la loro per conseguire l’obiettivo qualificazione. Ma adesso si parla di campionato, e come ha detto il dg Gabriele Scandurra, la musica suona diversamente. I padroni di casa ci tengono a far bene e, secondo le dichiarazioni della vigilia sulla sponda osimana, cercheranno di confermare la buona prestazione di Coppa lavorando meglio sul piano dell’attenzione per evitare che singoli episodi possano determinare il risultato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

