Eccellenza in campo alle 15,30 L’Ars et Labor travolge il Castenaso di Rizzo Medicina Fossatone-Mezzolara che derby

Si è aperta con quattro anticipi la sesta giornata di campionato. Partendo dal girone B, nel big match tra la capolista Castenaso di Fabio Rizzo e l’Ars et Labor Ferrara a spuntarla, 3-0, è stata l’ex Spal mentre nel derby tutto romagnolo tra Massa Lombarda e Pietracuta ad esultare sono stati i padroni di casa. Oggi, alle 15,30, si giocheranno le altre sfide. Al ‘Bambi’ è in programma il derby tutto bolognese tra il Medicina Fossatone di Fulvio Assirelli e il Mezzolara di Nicola Zecchi mentre l’ Osteria Grande di Giangiacomo Geraci, che ha raccolto cinque pari in altrettante partite, ospiterà il Futball Cava Ronco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

