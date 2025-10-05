Eccellenza | gli impegni delle aretine Cardinali debutta sulla panchina della Castiglionese Baldaccio Bruni-Sansovino è il clou della giornata La Sangio di Calderini va in cerca di conferme

Sport.quotidiano.net | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AREZZO Vietato fermarsi. E’ la parola d’ordine della Sangiovannese. Gli azzurri dopo la vittoria in campionato nel turno precedente in casa della Sansovino, e il passaggio del turno sempre contro la Sansovino (una delle big della categoria), hanno preso una bella dose di coraggio e fiducia. Mezzi che oggi serviranno come non mai alle 15 quando gli azzurri si troveranno al cospetto di una Lastrigiana che in tre partite ha messo insieme nove punti. I biancorossi viaggiano forte, sono a punteggio pieno, e per i ragazzi di Calderini il mese che è appena iniziato rappresenta un bel banco di prova per capire le reali potenzialità del gruppo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

eccellenza gli impegni delle aretine cardinali debutta sulla panchina della castiglionese baldaccio bruni sansovino 232 il clou della giornata la sangio di calderini va in cerca di conferme

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza: gli impegni delle aretine. Cardinali debutta sulla panchina della Castiglionese. Baldaccio Bruni-Sansovino è il clou della giornata. La Sangio di Calderini va in cerca di conferme

In questa notizia si parla di: eccellenza - impegni

Eccellenza: l’organico potrebbe essere ampliato in attesa dei prossimi due impegni degli azzurri. Sangio sconfitta dall’under 17 dell’Empoli. Il ds Agatensi: "Possibili nuovi innesti»

eccellenza impegni aretine cardinaliEccellenza: gli impegni delle aretine. Cardinali debutta sulla panchina della Castiglionese. Baldaccio Bruni-Sansovino è il clou della giornata. La Sangio di Calderini va in ... - Gli azzurri dopo la vittoria in campionato nel turno precedente in ... Segnala sport.quotidiano.net

eccellenza impegni aretine cardinaliPromozione: gli impegni delle aretine - Il Cortona di Peruzzi col Foiano: è il derby di giornata. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Eccellenza Impegni Aretine Cardinali