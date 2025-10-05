Eccellenza | gli impegni delle aretine Cardinali debutta sulla panchina della Castiglionese Baldaccio Bruni-Sansovino è il clou della giornata La Sangio di Calderini va in cerca di conferme

AREZZO Vietato fermarsi. E’ la parola d’ordine della Sangiovannese. Gli azzurri dopo la vittoria in campionato nel turno precedente in casa della Sansovino, e il passaggio del turno sempre contro la Sansovino (una delle big della categoria), hanno preso una bella dose di coraggio e fiducia. Mezzi che oggi serviranno come non mai alle 15 quando gli azzurri si troveranno al cospetto di una Lastrigiana che in tre partite ha messo insieme nove punti. I biancorossi viaggiano forte, sono a punteggio pieno, e per i ragazzi di Calderini il mese che è appena iniziato rappresenta un bel banco di prova per capire le reali potenzialità del gruppo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

