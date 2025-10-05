Eccellenza Comacchiese col Solarolo al Raibosola Le altre in trasferta

Sport.quotidiano.net | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giornata significativa per le altre tre ferraresi impegnate nel girone B di Eccellenza. Il Sant’Agostino vuole spiccare definitivamente il volo a Santarcangelo e issarsi ai piani alti della classifica, per dare continuità al bel successo casalingo di domenica scorsa con il Fratta Terme. Mister Biagi ha tenuto a riposo diversi titolari nella gara infrasettimanale di Coppa contro l’Ars et Labor, e oggi potrebbe riproporre il poker di attaccanti visto sette giorni fa, mantenendo quell’equilibrio che è stato la forza della sua squadra in questo avvio di stagione. Gare ancor più delicate per Comacchiese e Mesola, entrambe alla ricerca della svolta per mettere momentaneamente da parte una partenza complicata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

eccellenza comacchiese col solarolo al raibosola le altre in trasferta

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Comacchiese col . Solarolo al Raibosola. Le altre in trasferta

In questa notizia si parla di: eccellenza - comacchiese

Comacchiese, Mesola e Sant’Agostino iniziano a scaldare i muscoli, mentre al piano di sotto sono Centese e Gallo a scattare per prime. Al lavoro in Eccellenza, la Promozione aspetta

Eccellenza. Comacchiese, partenza lanciata: "Il Russi banco di prova»

Eccellenza. Comacchiese, esordio amaro. La gara inizia con 45’ di ritardo

Eccellenza. Comacchiese col . Solarolo al Raibosola. Le altre in trasferta - Giornata significativa per le altre tre ferraresi impegnate nel girone B di Eccellenza. Scrive sport.quotidiano.net

Eccellenza: i lagunari ricevono l’Osteria Grande e devono assolutamente sbloccarsi. Mesola sul campo della Sampierana. Sant’Agostino a Faenza, Comacchiese affamata - Quarto turno del girone B di Eccellenza che vede il Sant’Agostino ospite del Faenza, per provare a riprendere la ... Secondo sport.quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Eccellenza Comacchiese Solarolo Raibosola