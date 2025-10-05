Eccellenza Comacchiese col Solarolo al Raibosola Le altre in trasferta
Giornata significativa per le altre tre ferraresi impegnate nel girone B di Eccellenza. Il Sant’Agostino vuole spiccare definitivamente il volo a Santarcangelo e issarsi ai piani alti della classifica, per dare continuità al bel successo casalingo di domenica scorsa con il Fratta Terme. Mister Biagi ha tenuto a riposo diversi titolari nella gara infrasettimanale di Coppa contro l’Ars et Labor, e oggi potrebbe riproporre il poker di attaccanti visto sette giorni fa, mantenendo quell’equilibrio che è stato la forza della sua squadra in questo avvio di stagione. Gare ancor più delicate per Comacchiese e Mesola, entrambe alla ricerca della svolta per mettere momentaneamente da parte una partenza complicata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Comacchiese, Mesola e Sant’Agostino iniziano a scaldare i muscoli, mentre al piano di sotto sono Centese e Gallo a scattare per prime. Al lavoro in Eccellenza, la Promozione aspetta
