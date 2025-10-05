Ennesima tegola per il Napoli, al 50esimo della sfida contro il Genoa esce anche Politano per infortunio muscolare. L’esterno azzurro ha chiesto personalmente la sostituzione lasciando il campo. Fuori Politano ed Olivera, dentro De Bruyne e Spinazzola. Pochi minuti prima, al termine della prima frazione di gioco era uscito per lo stesso motivo anche Lobotka, il regista slovacco si è accasciato e ha chiesto subito il cambio. Con loro due si allunga ancor ala lista degli indisponibili per Conte che continua a giocare in emergenza, tutti infortuni muscolari: Buongiorno, Rrahmani, Contini, Spianazzola, Lukaku, Lobotka e Politano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ecatombe muscolare Napoli, si fa male anche Politano