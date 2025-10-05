Ecatombe muscolare Napoli si fa male anche Politano

Ilnapolista.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ennesima tegola per il Napoli, al 50esimo della sfida contro il Genoa esce anche Politano per infortunio muscolare. L’esterno azzurro ha chiesto personalmente la sostituzione lasciando il campo. Fuori Politano ed Olivera, dentro De Bruyne e Spinazzola. Pochi minuti prima, al termine della prima frazione di gioco era uscito per lo stesso motivo anche Lobotka, il regista slovacco si è accasciato e ha chiesto subito il cambio. Con loro due si allunga ancor ala lista degli indisponibili per Conte che continua a giocare in emergenza, tutti infortuni muscolari: Buongiorno, Rrahmani, Contini, Spianazzola, Lukaku, Lobotka e Politano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

ecatombe muscolare napoli si fa male anche politano

© Ilnapolista.it - Ecatombe muscolare Napoli, si fa male anche Politano

In questa notizia si parla di: ecatombe - muscolare

Cerca Video su questo argomento: Ecatombe Muscolare Napoli Fa