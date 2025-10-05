Ebrei di merda bruciate tutti scritta choc sulla serranda di un panificio kosher a Roma
A fare la scoperta sono stati i dipendenti dell’attività commerciale. Il Campidoglio si è già attivato per la rimozione della scritta. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
