Ebrei di me**a bruciate tutti spunta scritta antisemita su un panificio kosher | il caso a Roma

Una scritta antisemita, «Ebrei di me**a bruciate tutti», è stata trovata questa mattina 5 ottobre sulla serranda di un panificio kosher nel quartiere Marconi, a Roma. A fare la scoperta sono stati i dipendenti del forno all’apertura: immediata la chiamata al 112. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha avviato le indagini per individuare i responsabili del gesto. Secondo le prime ricostruzioni, la scritta sarebbe stata tracciata nella notte, con vernice nera, sulla serranda principale del locale. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli. La condanna di Zingaretti. Il caso ha da subito suscitato sdegno e solidarietà. 🔗 Leggi su Open.online
