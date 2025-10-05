Ebrei di m… bruciate tutti Scritta choc sulla serranda di un panificio kosher
Roma, 5 ottobre 2025 - "Ebrei di m.. bruciate tutti" è la scritta trovata stamattina all'apertura sLulla serranda di un panificio kosher a Roma. E' accaduto in zona Marconi. I dipendenti del forno hanno contattato il 112. Sul posto la polizia che indaga sull'accaduto. L’attività, chiusa ieri e oggi, è stata probabilmente colpita nella notte, il giorno dopo ai cortei per Gaza che a Roma sono terminati con violenti scontri all’Esquilino. L'episodio è l'ennesima conferma del clima teso che si respira anche nel nostro Paese e nella Capitale nei confronti della comunità ebraica. Già alcune settimane fa erano comparse alcune scritte antisemite sulle saracinesche di alcuni palazzi ai Parioli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
