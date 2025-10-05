Ebrei di m bruciate tutti La scritta choc sul panificio kosher
Nella giornata dei disordini a Roma, nella giornata in cui la Capitale è stata messa a ferro e fuoco dai soliti gruppi di vandali e criminali che usano le manifestazioni per creare disordini di piazza, si registra anche un attacco antisemita in un panificio kosher non distante da via Guglielmo Marconi. " Ebrei di merda, bruciate tutti ", si legge questa mattina sulla serranda dell'attività. I dipendenti del forno hanno contattato il 112 e sul posto è arrivata la polizia che indaga sull'accaduto. Nella serata di ieri, nel pieno degli scontri, è stato predisposto un ulteriore rafforzamento delle misure di sicurezza nel Ghetto degli Ebrei della Capitale, zona piuttosto a rischio e non così distante dal Colosseo, sebbene gli agenti abbiano lavorato per tenere i manifestanti circoscritti in un'area non estesa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
