E45 l’incubo non è ancora finito Buche e lavori sul tratto del Puleto | Giunti pericolosi subito interventi
di Claudio Roselli L’sos è stato lanciato sul public group " Vergogna E45 ", più che mai attivo su Facebook anche come strumento di informazione e servizio sull’intera superstrada: buche, per non dire crateri, per chi attraversa i 200 metri del viadotto Puleto, quello già divenuto famoso a inizio 2019 per la chiusura che tagliò in due la circolazione sull’arteria. Il ponte, sottoposto a interventi di miglioramento sismico, è attualmente percorribile a doppio senso sulla carreggiata sud proprio perché sulla nord sono in corso i lavori e, specie lungo la corsia percorsa da chi è diretto verso Cesena, all’altezza dei giunti occorre fare più che mai attenzione con gomme e sospensioni per evitare spiacevoli sorprese alla propria auto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: incubo - finito
Allen: il nascondiglio, le canzoni, la voce di mamma agli altoparlanti. Così è stato ritrovato il bimbo scomparso a Ventimiglia. Finito un incubo lungo 36 ore
Incubo finito: ritrovata in Tunisia Valentina Greco, scomparsa da dieci giorni. “Era svenuta nell’armadio”
Scommesse, incubo finito per Paquetà: il brasiliano assolto da tutte le accuse
A Rimini l’incubo di una giovane donna di religione islamica è finito grazie all’intervento dei Carabinieri. Ingannata dai genitori e portata all’estero per un matrimonio combinato con un connazionale, è stata privata dei documenti, drogata, picchiata e minacciat - facebook.com Vai su Facebook
A Rimini l’incubo di una giovane donna di religione islamica è finito grazie all’intervento dei Carabinieri. Ingannata dai genitori e portata all’estero per un matrimonio combinato con un connazionale, è stata privata dei documenti, drogata, picchiata e minacciat - X Vai su X