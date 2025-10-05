E45 l’incubo non è ancora finito Buche e lavori sul tratto del Puleto | Giunti pericolosi subito interventi

di Claudio Roselli L’sos è stato lanciato sul public group " Vergogna E45 ", più che mai attivo su Facebook anche come strumento di informazione e servizio sull’intera superstrada: buche, per non dire crateri, per chi attraversa i 200 metri del viadotto Puleto, quello già divenuto famoso a inizio 2019 per la chiusura che tagliò in due la circolazione sull’arteria. Il ponte, sottoposto a interventi di miglioramento sismico, è attualmente percorribile a doppio senso sulla carreggiata sud proprio perché sulla nord sono in corso i lavori e, specie lungo la corsia percorsa da chi è diretto verso Cesena, all’altezza dei giunti occorre fare più che mai attenzione con gomme e sospensioni per evitare spiacevoli sorprese alla propria auto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

