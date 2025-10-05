E venne il giorno di Neres De Bruyne si accomoda in panchina farà staffetta con McTominay Repubblica

Napoli-Genoa, ore 18. Conte passa al 4-3-3. Tocca a Neres. De Bruyne si accomoda in panchina. Ne scrive anche Repubblica Napoli con Pasquale Tina: Neres rappresenta un fattore decisivo e Conte sa di doverlo avere al top per la sua capacità di saltare l’uomo e magari sbloccare le partite in cui gli spazi sono intasati. L’impiego del brasiliano ha il profumo intenso del cambio di modulo che è stata la seconda storia del sabato (ieri sera tutti in ritiro) pre Genoa. Il Napoli dovrebbe mostrare un abito diverso per il match di oggi pomeriggio e tornerà ad indossare quel 4-3-3 che è da sempre nelle corde di questo gruppo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

