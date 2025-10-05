È una struttura che studenti genitori e docenti aspettano da anni

Ilgiorno.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Una scuola senza palestra è come una casa senza giardino: manca uno spazio vitale. Ma a Maleo questa mancanza sta per finire". Grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Comune ha ottenuto 1,3 milioni di euro per costruire la palestra "che gli studenti, i genitori e gli insegnanti aspettano da anni". Un’opera che non è solo un edificio, ma un investimento su salute, sicurezza e qualità dell’istruzione. Nel 2022 il Pnrr ha destinato fondi importanti per modernizzare le scuole italiane. Tra gli avvisi, il 48040 del 2 dicembre 2021 – “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole” – mirava ad aumentare palestre e impianti sportivi, anche attraverso la messa in sicurezza di strutture esistenti: "Un’opportunità da non perdere per migliorare l’offerta scolastica e creare nuovi spazi di aggregazione per la comunità malerina", commenta l’assessore all’Istruzione Monica Gorla (nella foto). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

200 una struttura che studenti genitori e docenti aspettano da anni

© Ilgiorno.it - "È una struttura che studenti, genitori e docenti aspettano da anni"

In questa notizia si parla di: struttura - studenti

Riforma voto in condotta, con il 6 c’è il compito di cittadinanza: possibili temi, struttura e griglia di valutazione. Quasi 50mila studenti potrebbero essere coinvolti dalla sospensione del giudizio

200 struttura studenti genitori"&#200; una struttura che studenti, genitori e docenti aspettano da anni" - "Una scuola senza palestra è come una casa senza giardino: manca uno spazio vitale. Si legge su ilgiorno.it

Circa 200 studenti bloccano la bretella a Bussana dopo la morte del 17enne - Circa duecento studenti dell'istituto a indirizzo socio sanitario situato nel mercato dei fiori di Sanremo assieme ai genitori hanno bloccato il traffico stamani nella bretella stradale della frazione ... Si legge su rainews.it

Cerca Video su questo argomento: 200 Struttura Studenti Genitori