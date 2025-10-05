È una struttura che studenti genitori e docenti aspettano da anni

"Una scuola senza palestra è come una casa senza giardino: manca uno spazio vitale. Ma a Maleo questa mancanza sta per finire". Grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Comune ha ottenuto 1,3 milioni di euro per costruire la palestra "che gli studenti, i genitori e gli insegnanti aspettano da anni". Un’opera che non è solo un edificio, ma un investimento su salute, sicurezza e qualità dell’istruzione. Nel 2022 il Pnrr ha destinato fondi importanti per modernizzare le scuole italiane. Tra gli avvisi, il 48040 del 2 dicembre 2021 – “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole” – mirava ad aumentare palestre e impianti sportivi, anche attraverso la messa in sicurezza di strutture esistenti: "Un’opportunità da non perdere per migliorare l’offerta scolastica e creare nuovi spazi di aggregazione per la comunità malerina", commenta l’assessore all’Istruzione Monica Gorla (nella foto). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

