È una situazione difficile a cui non siamo abituati alla maggior parte qui
2025-10-05 21:02:00 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Mikel Oyarzabal ha riconosciuto dopo la sconfitta contro il fulmine Vallecano che la situazione del reale Società, con una sola vittoria e in posizioni di discesa, è molto difficile da trasportare dopo anni di successi, ma che lui e i suoi compagni faranno tutto il possibile per invertirlo il prima possibile. Oyarzabal è apparso affondato dopo la sconfitta Quando si frequenta Movistar. “È una giornata difficile, penso che neanche la sconfitta non sia giusta, ma non siamo stati bene nel gioco, non ci siamo sentiti a nostro agio, ci mancavano chiarezza, che impulso che altri giorni che abbiamo avuto a casa e contro uno, in una situazione forse evitabile, ricevi quell’obiettivo, in un sapore terribile. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: situazione - difficile
San Paolo cresciuto troppo in fretta. Convivenza difficile con gli stranieri: "Ora la situazione sta migliorando"
Calcio, il Rimini va in ritiro tra incognite e dubbi da sciogliere. "Situazione difficile, il morale non è alto"
Gaza, Trump: Sto parlando con Netanyahu per elaborare piani, situazione difficile per ostaggi
Situazione difficile questa mattina lungo le coste romagnole, le fortissime raffiche di grecale stanno generando diffuse ingressioni marine, con il mare Adriatico che invade letteralmente i centri abitati. Qui siamo a Cervia, l’acqua ha superato il lungomare e ha i - facebook.com Vai su Facebook
Testo e significato di Situazione complicata, in cui Lucio Corsi racconta un impossibile ménage à trois - Nell’ultimo album di Lucio Corsi, Volevo essere un duro, c’è anche la canzone Situazione complicata, ovvero la storia impossibile di un ménage à trois: ecco testo e significato. Segnala fanpage.it
Zelensky, situazione difficile ma resistiamo nel Kursk - "Il Comandante in Capo Oleksandr Syrskyi ha fornito un aggiornamento sulla situazione in prima linea. Secondo notizie.tiscali.it