È un caso il trattamento riservato a Greta Thunberg in Israele | Bendata trascinata per terra costretta a baciare la bandiera israeliana

Cultweb.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gravi accuse emergono sul trattamento riservato a Greta Thunberg durante la sua detenzione in Israele, dopo il fermo della missione umanitaria Global Sumud Flotilla diretta verso la Striscia di Gaza. Secondo quanto denunciato dal giornalista turco Ersin Celik, l’attivista svedese sarebbe stata vittima di abusi e umiliazioni durante la sua prigionia. Le testimonianze raccolte descrivono una situazione allarmante. Celik, appena sbarcato dall’aereo che ha riportato 136 volontari a Istanbul, ha dichiarato alla figlia del presidente turco Erdogan che Thunberg sarebbe stata “ bendata, ammanettata, trascinata per terra e costretta a baciare la bandiera israeliana “. 🔗 Leggi su Cultweb.it

