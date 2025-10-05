È TikTok la piattaforma preferita per crimini contro gli animali Il carabiniere | Pubblico di giovanissimi

Fanpage.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il traffico di specie selvatiche e cresce su TikTok, usato anche in Italia per crimini contro gli animali. Rossano Tozzi (Carabinieri Cites) avverte: "TikTok è un canale commerciale dove passano anche questi reati, con un pubblico molto giovane.". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tiktok - piattaforma

L’estate hot di TikTok: l’intelligenza artificiale invade la piattaforma con brani hard mai esistiti

200 tiktok piattaforma preferita&#200; TikTok la piattaforma preferita per crimini contro gli animali. Il carabiniere: “Pubblico di giovanissimi” - Rossano Tozzi (Carabinieri Cites) avverte: "TikTok è un canale commerciale dove passano anche ... Scrive fanpage.it

200 tiktok piattaforma preferitaTikTok non è più solo intrattenimento - Una nuova ricerca rivela come l’app nata per condividere contenuti brevi punti a trattenere gli utenti sempre più a lungo, riuscendo anche a plasmarne i loro bisogni. Segnala globalist.it

Cerca Video su questo argomento: 200 Tiktok Piattaforma Preferita