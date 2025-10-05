È nata l' anti Schlein La mossa di Renzi | lancia Silvia Salis ed è ovazione
L'asso nella manica di Matteo Renzi per tornare nell'Olimpo della rive gauche della politica italiana. La regina pronta allo scacco matto al Nazareno. Bella, intelligente e con carisma da vendere: la sintesi perfetta di chi ambisce a diventare il nuovo leader dei progressisti. Silvia Salis, sindaco di Genova, è stata accolta ieri pomeriggio con un'autentica ovazione alla Leopolda. Il leader di Italia Viva, nonostante le smentite di circostanza, punta su di lei per defenestrare Elly Schlein, fare (l'ennesimo) sgambetto a Giuseppe Conte e riallineare al centro una coalizione che oggi pende fortemente a sinistra. 🔗 Leggi su Iltempo.it
