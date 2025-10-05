È bella moderna e non esiste | è Tilly Norwood la prima attrice generata con l’Ai Hollywood trema | un’illusione o un incubo?
Immagina, puoi. Lasciate stare però George Clooney. C’è un film, datato 2013, che ci introduce forse meglio di qualunque altro nella vicenda dell’ intelligenza artificiale. Parliamo di Lei, Her nella versione statunitense, del regista Spike Jonze. Il cineasta di Rockville è quello che ha reso, dietro a una cinepresa, immortale Johnny Knoxville e la sua banda con Jackass, ma ancor prima ha firmato uno dei film più particolari, differenti termini non ci sono, della cinematografia mondiale ovvero Essere John Malkovich. Ma quello che ci interessa è Lei. Oltre a dirvi che ha vinto l’Oscar per la miglior sceneggiatura originale, vi portiamo un minimo nella trama. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: bella - moderna
Terricciola, nuova scuola: "Sicura, bella e moderna"
Con questa bella foto di Domenico vi ricordiamo che domani dalle 10 alle 12 potrete provare le cargo bike della Cargoteca al Memo Multicentro Educativo Sergio Neri / Servizi educativi Comune di Modena #cargoteca #SEM2025 - facebook.com Vai su Facebook
Isabella Ferrari: Se esiste la donna moderna è merito della visione di Armani – Il video - (Agenzia Vista) Milano, 07 settembre 2025 “Io penso che se esiste la donna moderna è grazie alla visione di di Giorgio Armani, una donna che si sa muovere nel mondo del lavoro e con femminilità ed ... Da msn.com