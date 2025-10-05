La letteratura della sfida fra Fabo Herons Montecatini e TAV Treviglio Brianza Basket inizia ad avere un numero di capitoli tale da poter essere catalogata come saga sportiva. Nonostante i due club siano fra i più giovani dell’attuale B Nazionale in nemmeno cinque mesi si sono già affrontati sei volte e quello di questo pomeriggio alle 18 al PalaFacchetti di Treviglio sarà il settimo scontro diretto fra termali e lombardi. A sorridere sono quasi sempre stati gli aironi i quali, dopo la qualificazione in finale playoff strappata in gara-5 della serie contro i biancoverdi, tre settimane fa a Ravenna si sono presi anche la Supercoppa Lnp a spese dei ragazzi di coach Davide Villa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

È ancora Treviglio-Fabo. Questa volta Marcius c'è