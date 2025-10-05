Duplice omicidio di Paupisi | Antonia resta in prognosi riservata

Tempo di lettura: < 1 minuto Restano gravi le condizioni cliniche di Antonia Ocone, aggredita in casa a Paupisi dal padre, ricoverata all’ ospedale Neuromed di Pozzilli (Isernia). “Le condizioni cliniche e neurologiche – recita il bollettino medico – permangono stazionarie nella loro gravità. La ragazza resta in sedazione farmacologica con necessità di intubazione e ventilazione meccanica. Stabili parametri vitali e gli indici di laboratorio. Eseguita tac cerebrale di controllo. Continua stretto monitoraggio clinico e strumentale”. “La prognosi resta riservata”, conclude il bollettino. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

