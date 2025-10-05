Due taglie in più

Ultime dal mondo delle racchette. Océane Dodin è una tennista francese. Soffriva di vertigini, in campo spesso le capitava di perdere l'equilibrio e di vedere non una ma due, tre palline alla volta. Dopo averne parlato con un medico specialista ha deciso di intervenire chirurgicamente ma, vista l'occasione, ha scelto di rifarsi anche il seno, era troppo piccolo, la condizionava nel gioco, dunque si è sottoposta a un'operazione di mastoplastica additiva, un paio di misure in più per competere ad alti livelli ed è tornata in campo. Fiera della nuova taglia ha dichiarato di essere la prima tennista professionista a scendere in campo con il seno rifatto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

