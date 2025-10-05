Due lapidi in onore della memoria

Ilrestodelcarlino.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Recanati onora la memoria storica con due nuove lapidi commemorative. La Giunta, infatti, ha deciso di realizzare le lapidi in omaggio ai cosiddetti Imi (Internati Militari Italiani) e alla memoria dei Martiri delle Foibe e degli esuli giuliano-dalmati. Nel primo caso si rende omaggio a quei militari italiani catturati dopo l’armistizio dell’8 settembre a cui il regime nazista, il 20 settembre 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale, modificò lo status privandoli della protezione prevista dalla Convenzione di Ginevra e destinandoli al lavoro coatto nei campi di concentramento tedeschi. Oltre 800. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

due lapidi in onore della memoria

© Ilrestodelcarlino.it - Due lapidi in onore della memoria

In questa notizia si parla di: lapidi - onore

due lapidi onore memoriaDue lapidi in onore della memoria - Recanati onora la memoria storica con due nuove lapidi commemorative. Lo riporta msn.com

Lapidi in onore dei militari Pavia e Cocciaretto - Deposte lapidi in memoria dei prigionieri senza diritti, con onori militari e benedizione delle tombe. Secondo ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Due Lapidi Onore Memoria