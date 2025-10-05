due lapidi in onore della memoria

Recanati onora la memoria storica con due nuove lapidi commemorative. La Giunta, infatti, ha deciso di realizzare le lapidi in omaggio ai cosiddetti Imi (Internati Militari Italiani) e alla memoria dei Martiri delle Foibe e degli esuli giuliano-dalmati. Nel primo caso si rende omaggio a quei militari italiani catturati dopo l’armistizio dell’8 settembre a cui il regime nazista, il 20 settembre 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale, modificò lo status privandoli della protezione prevista dalla Convenzione di Ginevra e destinandoli al lavoro coatto nei campi di concentramento tedeschi. Oltre 800. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

