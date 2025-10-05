Due gocce al giorno per dire addio agli occhiali da lettura
Come funziona il collirio con pilocarpina che può sostituire gli occhiali da lettura nella presbiopia, secondo un nuovo studio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Addio occhiali da lettura? Arrivano le gocce che restituiscono una vista da giovani in un’ora - L’idea di dire addio agli occhiali da lettura e ritrovare una vista nitida e giovane con poche gocce di collirio al giorno potrebbe sembrare fantascienza. Riporta msn.com