due feriti con la moto nei crossodromi giovane portato a siena con il pegaso

Doppio incidente nei crossodromi della provincia di Arezzo: tre feriti in codice giallo nel pomeriggio. Giornata intensa per i soccorritori del 118 dell’Asl, impegnati in più interventi nel pomeriggio di ieri a causa di una serie di incidenti avvenuti tra Cortona, Montevarchi e il Pratomagno. Due di questi episodi si sono verificati quasi in contemporanea nei crossodromi della provincia di Arezzo, dove tre persone sono rimaste ferite, fortunatamente senza gravi conseguenze. Il primo incidente si è verificato intorno alle 16:25 al crossodromo della Pietraia, nel comune di Cortona, dove un uomo di 56 anni è caduto mentre si trovava in sella alla sua moto durante una sessione di allenamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

