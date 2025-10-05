Due feriti con la moto nei crossodromi Giovane portato a Siena con il Pegaso

Doppio incidente nei crossodromi della provincia di Arezzo: tre feriti in codice giallo nel pomeriggio. Giornata intensa per i soccorritori del 118 dell’Asl, impegnati in più interventi nel pomeriggio di ieri a causa di una serie di incidenti avvenuti tra Cortona, Montevarchi e il Pratomagno. Due di questi episodi si sono verificati quasi in contemporanea nei crossodromi della provincia di Arezzo, dove tre persone sono rimaste ferite, fortunatamente senza gravi conseguenze. Il primo incidente si è verificato intorno alle 16:25 al crossodromo della Pietraia, nel comune di Cortona, dove un uomo di 56 anni è caduto mentre si trovava in sella alla sua moto durante una sessione di allenamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Due feriti con la moto nei crossodromi. Giovane portato a Siena con il Pegaso

In questa notizia si parla di: feriti - moto

