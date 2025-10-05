Due escursionisti dispersi nella notte a Monchio delle Corti ricerche in corso dalle 4

Aggiornamenti - Alle ore 7.15 di domenica 5 ottobre le ricerche dei due escursionisti sono ancora in corso. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco da Parma e da Langhirano e due squadre del soccorso alpino Sono partiti dal parcheggio di Pratospilla per raggiungere il bivacco Cagnin ma. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

