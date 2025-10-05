Droni sulle infrastrutture critiche la chiave del mistero è nei dati L’allarme degli esperti | Questo è il campo di battaglia decisivo

Si moltiplicano in tutta Europa le segnalazioni di droni misteriosi sulle infrastrutture critiche, porti, aeroporti e basi militari. Il caso all’attenzione degli esperti di criminalità. “ I droni minacciano le nostre infrastrutture critiche, i criminali informatici sfruttano la crittografia e le nuove tecnologie e i dati sono diventati un campo di battaglia decisivo ”. A parlare è il commissario europeo per gli Affari interni e la Migrazione Magnus Brunner. (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Droni sulle infrastrutture critiche, la chiave del mistero è nei dati. L’allarme degli esperti: “Questo è il campo di battaglia decisivo”

Uno sciame di droni vola sulle infrastrutture critiche e militari tedesche. I sospetti sulla Russia.

Monaco, riapre aeroporto dopo allarme droni. Russia danneggia infrastrutture ucraine

