L’attacco a DJI Il 26 settembre 2025, la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia ha confermato la correttezza della scelta del Department of War di qualificare la Sz Dji Technology Co. (“Dji”) come “azienda militare cinese” ( Chinese Military Company – Cmc) secondo quanto previsto dalla s e ction 1260H del National Defense Authorization Act (Ndaa) per l’anno fiscale 2021. Dji era stata inserita in questa blacklist in quanto il Pentagono aveva ritenuto che Dji potesse essere qualificata come Cmc per via di un di un generico “supporto” da parte del governo cinese. L’azienda cinese aveva contestato questa interpretazione del Pentagono adducendo svariati motivi, dall’assenza di prove di un proprio coinvolgimento significativo nel comparto militare cinese, all’adozione di scelte commerciali dirette a evitare la fornitura di prodotti a Paesi coinvolti in conflitti e all’assenza di investitori riconducibili al governo di Pechino. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Droni cinesi nel mirino. Come si sono comportate le corti americane nel caso Dji