drammatico incidente stradale sulla statale 18 cilenatana

Ieri notte (04.10.2025), poco prima della mezzanotte, un grave incidente stradale ha avuto luogo sulla strada statale 18, nei pressi del chilometro 133, lungo la Cilentana. Due veicoli si sono scontrati violentemente, provocando il ribaltamento di uno dei due auto contro il guard-rail.

