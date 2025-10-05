Drammatico incidente stradale sulla Statale 18 Cilenatana

Cilentoreporter.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri notte (04.10.2025), poco prima della mezzanotte, un grave incidente stradale ha avuto luogo sulla strada statale 18, nei pressi del chilometro 133, lungo la Cilentana. Due veicoli si sono scontrati violentemente, provocando il ribaltamento di uno dei due auto contro il guard-rail. L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

drammatico incidente stradale sulla statale 18 cilenatana

© Cilentoreporter.it - Drammatico incidente stradale sulla Statale 18 Cilenatana

In questa notizia si parla di: drammatico - incidente

Addio al famoso influencer italiano: incidente drammatico, cos’è successo

Drammatico incidente a Porlezza nella notte: gravissimi ragazza e ragazzo di 16 e 18 anni

Tragedia per il papà: morto il figlio di 3 anni in un incidente drammatico

drammatico incidente stradale stataleIncidente frontale oggi a Casnigo: auto prende fuoco, due morti. Dramma lungo la statale della Valle Seriana - Due vigili del fuoco fuori servizio di passaggio in zona hanno evitato che le fiamme si propagassero alla seconda vettura coinvolta, dove si trovav ... Come scrive msn.com

Scontro frontale tra auto sulla Statale: due morti. Bloccata la Val Seriana - Per evitare che le fiamme si propagassero alla seconda vettura decisivo l'intervento di due vigili del fuoco fuori serv ... Come scrive bergamonews.it

Cerca Video su questo argomento: Drammatico Incidente Stradale Statale