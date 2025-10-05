Dramma a Locana in Valle Orco | morto cacciatore 82enne scambiato per un animale durante una battuta

È avvenuto tutto nelle prime ore del mattino a Locana, nella Valle Orco, in provincia di Torino. Erano circa le 9 di domenica 5 ottobre quando, un cacciatore di 82 anni, Armando Dalla Bona, residente a Montanaro, è morto per errore, ucciso da un colpo di fucile. Cacciatore di 82 anni morto nei. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Battuta di caccia finisce in tragedia in Canavese: 82enne di Montanaro muore ferito da arma da fuoco - Una battuta di caccia si è trasformata in tragedia nei boschi di Locana, nella Valle Orco, dove Armando Dalla Bona, 82 anni, ex dirigente d’azienda di Leinì e volontario della Croce Rossa di Montanaro ... giornalelavoce.it scrive