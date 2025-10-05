Dramma a Locana in Valle Orco | cacciatore 82enne trovato morto per una ferita d' arma da fuoco

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, saranno le indagini dei carabinieri a rendere nota la dinamica di quello che, per il momento, parrebbe essere stato un drammatico incidente. Cacciatore di 82 anni morto per una ferita d'arma da fuocoÈ avvenuto tutto nelle prime ore del mattino a Locana. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

