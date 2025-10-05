Dove vedere in tv Musetti-Darderi ATP Shanghai 2025 | orario programma streaming

Lorenzo Musetti e Luciano Darderi si affronteranno nell’incontro di terzo turno al Masters 1000 di Shanghai. Il derby italiano andrà in scena nella giornata di lunedì 6 ottobre, sarà il terzo match a partire dalle ore 06.30 sul Grandstand 2: le danze saranno aperte dal confronto tra il canadese Felix Auger-Aliassime e l’olandese Jesper De Jong, poi si giocherà la sfida tra il canadese Denis Shapovalov e il ceco Jiri Lehecka, a seguire toccherà ai due azzurri. Musetti si è rimesso in sesto dopo la sconfitta rimediata ai quarti di finale dell’ATP 500 di Pechino contro lo statunitense Learner Tien, dove pagò a caro prezzo un fastidio al gluteo. 🔗 Leggi su Oasport.it

