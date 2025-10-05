Dove vedere in tv Musetti-Darderi ATP Shanghai 2025 | orario programma streaming
Lorenzo Musetti e Luciano Darderi si affronteranno nell’incontro di terzo turno al Masters 1000 di Shanghai. Il derby italiano andrà in scena nella giornata di lunedì 6 ottobre, sarà il terzo match a partire dalle ore 06.30 sul Grandstand 2: le danze saranno aperte dal confronto tra il canadese Felix Auger-Aliassime e l’olandese Jesper De Jong, poi si giocherà la sfida tra il canadese Denis Shapovalov e il ceco Jiri Lehecka, a seguire toccherà ai due azzurri. Musetti si è rimesso in sesto dopo la sconfitta rimediata ai quarti di finale dell’ATP 500 di Pechino contro lo statunitense Learner Tien, dove pagò a caro prezzo un fastidio al gluteo. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: vedere - musetti
US Open 2025, dove vedere Sinner-Musetti: streaming gratis e diretta TV in chiaro?
US Open 2025, dove vedere Sinner-Musetti: streaming gratis e diretta TV in chiaro?
Dove vedere in tv Musetti-Norrie, ATP Washington 2025: orario, ordine di gioco, streaming
Sinner-Altmaier oggi a Shangai: a che ora e dove vedere la diretta. In campo anche Musetti, Darderi e Arnaldi - X Vai su X
Musetti-Mpetshi Perricard: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il China Open in tempo reale - facebook.com Vai su Facebook
Darderi-Musetti, dove vedere il derby italiano a Shanghai in tv e streaming - Dove vedere la sfida tra Luciano Darderi e Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Shanghai? Scrive tag24.it
Pronostico Darderi-Musetti 6 Ottobre: Terzo Turno ATP Shanghai 2025 - Si scende in campo, Lunedì 6 Ottobre, per giocare il terzo turno dell'ATP Masters 1000 di Shanghai 2025: pronostico Darderi- Secondo bottadiculo.it