Dove vedere in tv la MotoGP oggi GP Indonesia 2025 | orario gara streaming differita TV8

Oasport.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, domenica 5 ottobre, andrà in scena il GP d’Indonesia, 18° appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul tracciato del Mandalika   assisteremo a una gara decisamente interessante in cui Marco Bezzecchi vorrà concede il bis. Nella Sprint Race di ieri  il romagnolo ha fatto centro con la sua Aprilia e le intenzioni sono quelle di replicare. LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP ALLE 9.00 Velocissimo l’alfiere della casa di Noale in tutto il fine-settimana. Fin dalle prove libere si è compreso che il feeling tra Bezzecchi e la pista indonesiana fosse molto speciale. La pole-position conquistata è stata una conferma e l’affermazione nella Sprint una conseguenza, nonostante uno start tutt’altro che positivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

