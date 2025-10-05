Dove vedere in tv la F1 oggi GP Singapore 2025 | orario gara streaming differita TV8 in chiaro
Oggi, domenica 5 ottobre, andrà in scena il GP di Singapore, diciottesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul tracciato di Marina Bay si prospetta una gara molto interessante e aperta a ogni risultato, legato soprattutto alle strategie. Il semaforo verde scatterà alle ore 14.00 e per i piloti potrebbe essere un momento determinante per le sorti dell’intera corsa. LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI F1 DALLE 14.00 Sulla pista asiatica riuscire a compiere dei sorpassi sarà un’impresa e lo start, dunque, avrà un’importanza particolare. Dalla pole-position ci sarà la Mercedes del britannico George Russell, a precedere la Red Bull dell’olandese Max Verstappen e la McLaren dell’australiano Oscar Piastri. 🔗 Leggi su Oasport.it
