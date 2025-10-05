Dove vedere gli Europei di ciclismo 2025 oggi in tv | orari 5 ottobre programma streaming italiani in gara

Si chiude con i fuochi d’artificio. Gli Europei 2025 di ciclismo, manifestazione che si è svolta in Francia nel dipartimento della Drome Ardèche, si concludono con l’evento più atteso, la corsa in linea riservata alla categoria élite maschile. Tutto pronto per una gara che sembra promettere scintille. I titani del ciclismo internazionale sono pronti a fronteggiarsi in un nuovo epico scontro nella Privas-Guilherand-Granges di 202,5 km. Se a Kigali Tadej Pogacar ha dominato la scena con sessantasei chilometri di fuga solitaria e Remco Evenepoel si è prodigato in un disperato tentativo di inseguimento nonostante i ripetuti problemi meccanici, a rendere ancora più entusiasmante la sfida odierna sarà la presenza di Jonas Vingegaard. 🔗 Leggi su Oasport.it

