Dove vedere gli Europei di ciclismo 2025 oggi in tv | orari 5 ottobre programma streaming italiani in gara

Oasport.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiude con i fuochi d’artificio. Gli Europei 2025 di ciclismo, manifestazione che si è svolta in Francia nel dipartimento della Drome Ardèche, si concludono con l’evento più atteso, la corsa in linea riservata alla categoria élite maschile. Tutto pronto per una gara che sembra promettere scintille. I titani del ciclismo internazionale sono pronti a fronteggiarsi in un nuovo epico scontro nella  Privas-Guilherand-Granges di 202,5 km. Se a Kigali Tadej Pogacar ha dominato la scena con sessantasei chilometri di fuga solitaria e Remco Evenepoel si è prodigato in un disperato tentativo di inseguimento nonostante i ripetuti problemi meccanici, a rendere ancora più entusiasmante la sfida odierna sarà la presenza di Jonas Vingegaard. 🔗 Leggi su Oasport.it

dove vedere gli europei di ciclismo 2025 oggi in tv orari 5 ottobre programma streaming italiani in gara

© Oasport.it - Dove vedere gli Europei di ciclismo 2025 oggi in tv: orari 5 ottobre, programma, streaming, italiani in gara

In questa notizia si parla di: vedere - europei

Dove vedere in tv Italia-Norvegia, Europei calcio femminile 2025: orario, programma, streaming

Dove vedere Italia-Norvegia stasera in tv, Europei calcio femminile 2025: orario, programma, streaming

Italia-Norvegia Europei femminili 2025: dove vedere il match stasera in TV, streaming e probabili formazioni

vedere europei ciclismo 2025Dove vedere gli Europei di ciclismo 2025 oggi in tv: orari 5 ottobre, programma, streaming, italiani in gara - Gli Europei 2025 di ciclismo, manifestazione che si è svolta in Francia nel dipartimento della Drome Ardèche, si ... Secondo oasport.it

Dove vedere gli Europei di ciclismo 2025 oggi in tv: orari sabato 4 ottobre , programma, streaming, italiani in gara - Gli Europei di ciclismo 2025 sono pronti a vivere la loro quarta e penultima giornata di gare. Segnala oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Vedere Europei Ciclismo 2025