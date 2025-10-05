Dove si compra meglio casa a Firenze | dal centro alla periferia la mappa dei prezzi
Il secondo semestre del 2024 conferma Firenze come una delle città più dinamiche e costose della Toscana (e d'Italia) per il mercato immobiliare. A svelare i prezzi al metro quadro zona per zona è un'indagine del Gruppo Tecnocasa, che evidenzia come i valori oscillino molto a seconda del. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Casa, che cosa puoi comprare con un mutuo al 70%: i prezzi per quartiere e i tassi migliori - Da Milano (225 mila euro il prestito tipo che basta per un trilocale in periferia) a Roma, (176 mila), fino a Napoli (152. Lo riporta corriere.it
Casa, a Firenze chi compra ha più budget: il 62% può spendere oltre 170mila euro - Firenze, 19 giugno 2025 – Il mercato immobiliare continua a riflettere le profonde differenze tra le città italiane, anche all’interno della stessa regione. Riporta lanazione.it