Dove si ballava il sabato sera discoteche e locali che hanno fatto la storia della movida a Palermo

Palermotoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando a Palermo stavano tramontando gli anni Sessanta qualcuno azzardò un paragone coraggioso, tra il provinciale e l'onirico: "Questa città sembra una piccola Parigi". Era il periodo del boom del primo night club palermitano, "Le Mirage", in via Emerico Amari, definitivamente decollato dopo un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ballava - sabato

ballava sabato sera discotecheBallando con le Stelle cambia orario - Rai 1 ha attuato delle modifiche al sabato sera: dal 4 ottobre Affari Tuoi farà ritorno prima di Ballando con le Stelle, che inizierà invece alle 21:30. Segnala novella2000.it

ballava sabato sera discotecheAscolti tv ieri sera sabato 27 settembre: Tu si que vales domina Ballando con le stelle - Ascolti tv di ieri, sabato 27 settembre, hanno segnato una grande vittoria per Mediaset con Tu si que vales rispetto a Ballando con le stelle. Secondo libero.it

Cerca Video su questo argomento: Ballava Sabato Sera Discoteche