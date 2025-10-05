Dove si ballava il sabato sera discoteche e locali che hanno fatto la storia della movida a Palermo

Quando a Palermo stavano tramontando gli anni Sessanta qualcuno azzardò un paragone coraggioso, tra il provinciale e l'onirico: "Questa città sembra una piccola Parigi". Era il periodo del boom del primo night club palermitano, "Le Mirage", in via Emerico Amari, definitivamente decollato dopo un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it