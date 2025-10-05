Dove e quando la prossima gara di MotoGP? GP Australia 2025 | programma orari tv
La MotoGP si prende un weekend di respiro durante la sua lunga trasferta nell’area dell’Estremo Oriente e dell’Oceano Pacifico. Sono difatti programmati quattro Gran Premi nell’arco di cinque settimane, con una pausa nel mezzo. Dopo aver tirato il fiato, l’azione riprenderà il 17, 18 e 19 ottobre con il Gran Premio d’Australia. Si correrà a Phillip Island, uno dei contesti più difficili e spettacolari in assoluto. Se Assen è l’Università della Moto, qui siamo oltre. In Olanda ormai si conseguono lauree brevi, down under si ottiene il Master. Asfalto mangia gomme, vento fortissimo, meteo inclemente, gabbiani in ogni dove aggiungono difficoltà a una pista veloce e guidata, adorata dai piloti e dagli appassionati. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: prossima - gara
Quando la prossima gara di MotoGP? GP Cechia 2025: programma, orari, tv, streaming
Quando la prossima gara di Gregorio Paltrinieri nella 5 km dei Mondiali 2025: orario, tv, streaming
Quando la prossima gara di MotoGP? GP Austria 2025: programma, orari, tv, streaming. Si riparte dopo la pausa estiva
DEVASTANTE DEMI VOLLERING Demi Vollering dalla prossima gara indosserà la maglia a stelle grazie al suo successo in questo Europeo. Primo oro in carriera con la maglia della Nazionale per la neerlandese. Solo decima l'italiana Elisa Longo Borg - facebook.com Vai su Facebook
Cisse ?: “Contento delle mia prestazione. Ci prendiamo questo punto e pensiamo alla prossima gara” Le parole nel post-gara http://youtu.be/c8bo1o6UM4E #AvantiAquile - X Vai su X
MotoGP oggi, Bezzecchi in pole per la gara del GP Indonesia: orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming - La MotoGP torna in pista oggi per GP Indonesia a Mandalika: si riparte dalla vittoria di Bagnaia in Giappone, con Marquez che si è laureato campione del mondo. Come scrive fanpage.it
Quando la prossima gara di MotoGP? GP Indonesia 2025: programma, orari, tv, streaming - D’altronde l’abitudine è quella di concentrare le gare dell’Estremo Oriente in un ristretto ... Lo riporta oasport.it