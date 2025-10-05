La MotoGP si prende un weekend di respiro durante la sua lunga trasferta nell’area dell’Estremo Oriente e dell’Oceano Pacifico. Sono difatti programmati quattro Gran Premi nell’arco di cinque settimane, con una pausa nel mezzo. Dopo aver tirato il fiato, l’azione riprenderà il 17, 18 e 19 ottobre con il Gran Premio d’Australia. Si correrà a Phillip Island, uno dei contesti più difficili e spettacolari in assoluto. Se Assen è l’Università della Moto, qui siamo oltre. In Olanda ormai si conseguono lauree brevi, down under si ottiene il Master. Asfalto mangia gomme, vento fortissimo, meteo inclemente, gabbiani in ogni dove aggiungono difficoltà a una pista veloce e guidata, adorata dai piloti e dagli appassionati. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove e quando la prossima gara di MotoGP? GP Australia 2025: programma, orari, tv