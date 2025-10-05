Dove e quando la prossima gara di F1? GP USA 2025 | programma orari tv

Il Mondiale di Formula Uno prosegue, almeno per il momento, con una cadenza bisettimanale. La dinamica è destinata a cambiare tra poco, a cominciare dal Gran Premio degli Stati Uniti, che si terrà nel weekend del 17-19 ottobre e segnerà l’ideale “inizio della fase finale” della lunga stagione 2025. Si correrà ad Austin, che dal 2012 è diventato palcoscenico dell’appuntamento Stars&Stripes. O meglio, di quello “nazionale”, perché ormai di gare negli Usa ce ne sono tre. Cionondimeno, il GP texano è quello intitolato all’intera Land of the Free and Home of the Brave, non a una singola città, come accade nel caso di Miami e di Las Vegas. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove e quando la prossima gara di F1? GP USA 2025: programma, orari, tv

