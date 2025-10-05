Dossier in pillole | scuse fantasiose per evitare le multe e viaggio fra chi pratica bondage fetish e sadomaso

Rifiuti abbandonati ovunque e multe. Sono anni ormai che si sente questo refrain. Giuseppe Caruana, per Dossier, è salito a bordo di un'auto civetta del nucleo di polizia ambientale dei vigili urbani ed ha documentato le attività di controllo. Con una telecamera nascosta ha filmato le fasi di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: dossier - pillole

Dossier in pillole: il fortino della droga a Palermo, quanto guadagnano i manager della sanità pubblica

Dossier in pillole: le imprese più ricche di Palma, i paesi senza banche e le motivazioni della condanna di Barba

Le News in Pillole della Gazzetta di Reggio Edizione di sabato 27 settembre 2025 ? Con Ambra Prati, Giuseppe Galli e Nicolò Valli Parliamo di: Scontro sulla bandiera palestinese esposta sui municipi Gestione della caffetteria alla Reggia di Rivalta - facebook.com Vai su Facebook

Scuse fantasiose per non essere multati per abbandono di rifiuti e viaggio fra chi pratica bondage, fetish e sadomaso - Non cercano escort e neanche mistress perché non vogliono rapporti “mercenari”. Da agrigentonotizie.it