Dopo il Derby con la Cavese Salernitana ancora in testa al campionato

Nel corso dell'ultimo turno di campionato, la Salernitana ha capitalizzato al massimo l'opportunità offertale dal ko del Benevento nell’anticipo disputato a Latina. Con una prestazione emozionante, i granata hanno vinto il derby contro la Cavese L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it © Cilentoreporter.it - Dopo il Derby con la Cavese, Salernitana ancora in testa al campionato

Genova, i giudici concedono una possibilità agli ultras della Samp arrestati dopo gli scontri nel derby

Basket: dopo la vittoria del campionato di Divisione Regionale 2. I ragazzi della Sba sempre più in alto. E ora tanti derby per gli amaranto

Fenerbahce Benfica, in Champions il derby del cuore di Mourinho: 25 anni dopo

Calcio serie B: la Reggiana sbanca Cesena e vince il derby grazie ai gol di Tavsan e Portanova, che in cinque minuti (tra il 19’ e il 24’) ribaltano il risultato dopo il vantaggio dei romagnoli al 15’ con Ciervo. #reggiana #serieB #derby #portanova #calcio - facebook.com Vai su Facebook

#SerieA, #AtalantaComo 1-1 dopo i primi 45'. Derby lombardo insidioso per i nerazzurri #InterCremonese 4-1: i meneghini agganciano temporaneamente la vetta del campionato #LazioTorino 3-3 Tutti gli aggiornamenti su http://Rainews.it https://rainews.it/ma - X Vai su X

La Salernitana piega la Cavese: i granata tornano in testa alla classifica - La Salernitana si aggiudica un pazzo “derby dei nove chilometri” con la Cavese e si riprende la testa della classifica, scavalcando il Benevento, sconfitto ieri dal Latina. Si legge su infocilento.it

Salernitana-Cavese 3-2: Inglese e Ferrari regalano il derby ai granata - Vittoria sofferta ma voluta e meritata, vittoria che permette alla Salernitana in un colpo solo di ritornare al successo dopo un ko e un pareggio, ... Segnala msn.com