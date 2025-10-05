Dopo il Derby con la Cavese Salernitana ancora in testa al campionato

Nel corso dell'ultimo turno di campionato, la Salernitana ha capitalizzato al massimo l'opportunità offertale dal ko del Benevento nell’anticipo disputato a Latina. Con una prestazione emozionante, i granata hanno vinto il derby contro la Cavese L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

dopo derby cavese salernitanaLa Salernitana piega la Cavese: i granata tornano in testa alla classifica - La Salernitana si aggiudica un pazzo “derby dei nove chilometri” con la Cavese e si riprende la testa della classifica, scavalcando il Benevento, sconfitto ieri dal Latina. Si legge su infocilento.it

dopo derby cavese salernitanaSalernitana-Cavese 3-2: Inglese e Ferrari regalano il derby ai granata - Vittoria sofferta ma voluta e meritata, vittoria che permette alla Salernitana in un colpo solo di ritornare al successo dopo un ko e un pareggio, ... Segnala msn.com

