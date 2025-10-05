Dopo anni di lavori riapre la Data Alla riscoperta di un luogo unico
Dopo anni di lavori, finalmente ha riaperto la data. I grandi e lunghissimi spazi delle antiche scuderie ducali hanno riaperto i battenti ieri mattina, in concomitanza dell’inaugurazione di Urbio, il nuovo festival dedicato a benessere, gastronomia, natura e eccellenze del territorio. Era tanta la curiosità dei cittadini nell’accedere ai locali rinnovati, soddisfatta solo per un terzo: il piano aperto anche oggi – Urbio si concluderà stanotte intorno all’una – è infatti solo uno dei tre dell’edificio, rinnovato globalmente, ma che attenderà altre occasioni per essere aperto nella sua interezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
