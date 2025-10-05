Donna di 54 anni scomparsa a Longarone | un' unità cinofila da Parma partecipa alle ricerche
Un'unita cinofila dei vigili del fuoco del comando di Parma sta partecipando alle ricerche di una donna italiana di 54 anni, scomparsa da Longarone, in provincia di Belluno. Sul posto sono arrivate squadre dei vigili del fuoco da vari territori. Le ricerche sono in corso anche con l'ausilio di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
