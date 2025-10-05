Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sta valutando un’iniziativa che ha già suscitato polemiche e dubbi legali: coniare una moneta da un dollaro commemorativa con l’immagine del presidente Donald Trump. Il progetto è legato alle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell’indipendenza americana, previsto per il 2026, ma la scelta di ritrarre un presidente ancora in carica solleva questioni costituzionali e normative mai completamente risolte nella storia monetaria statunitense. I primi bozzetti del design sono stati diffusi su X dal tesoriere degli Stati Uniti Brandon Beach, mostrando due versioni della moneta commemorativa. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Donald Trump finisce sulla moneta da 1 dollaro con il pugno alzato: è legale?