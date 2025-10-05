Donald Trump finisce sulla moneta da 1 dollaro con il pugno alzato | è legale?
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sta valutando un’iniziativa che ha già suscitato polemiche e dubbi legali: coniare una moneta da un dollaro commemorativa con l’immagine del presidente Donald Trump. Il progetto è legato alle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell’indipendenza americana, previsto per il 2026, ma la scelta di ritrarre un presidente ancora in carica solleva questioni costituzionali e normative mai completamente risolte nella storia monetaria statunitense. I primi bozzetti del design sono stati diffusi su X dal tesoriere degli Stati Uniti Brandon Beach, mostrando due versioni della moneta commemorativa. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: donald - trump
Negli Stati Uniti il caso Epstein imbarazza Donald Trump
Donald Trump e Satana: il colpo di scena in South Park
La falsa foto di Donald e Ivanka Trump insieme a Epstein
“Non tollererò ritardi”. Donald Trump re-invita #Hamas alla celerità affinché finiscano le ostilità a Gaza “VELOCEMENTE”. Ne parliamo al Telegiornale @RSIInfo_ - X Vai su X
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto a Israele di cessare i bombardamenti sulla Striscia di Gaza. “Credo che siano pronti per una PACE duratura”, ha scritto Trump sul suo social Truth. “Israele deve cessare immediatamente i bombardamenti - facebook.com Vai su Facebook
Trump con il pugno alzato e motto il «fight, fight, fight»: la nuova moneta da 1 dollaro - Potrebbe essere coniata nel 2026 per il 250esimo anniversario dell’indipendenza: i primi bozzetti diffusi su X dal tesoriere Usa Beach. msn.com scrive
Usa, presto una moneta da un dollaro con Trump con il pugno alzato e il motto "Fight, Fight, Fight" - Il Dipartimento del Tesoro lavora a una commemorativa con l'immagine del presidente dopo l'attentato in Pennsylvania ... Si legge su tgcom24.mediaset.it