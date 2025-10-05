CASTELFIORENTINO Sarà la compagnia Nata Teatro, con " Don Chisciotte - Storie di latta e di lotta ", ad inaugurare oggi alle 17.30 al Teatro C’Art di Castelfiorentino la stagione autunno-inverno. Lo spettacolo, che ha conquistato il prestigioso premio Otello Sarzi 2024, è un omaggio al capolavoro di Cervantes visto attraverso lo sguardo di un artista che con la forza della fantasia trasforma la latta degli oggetti comuni in armi sonanti, costumi, stoviglie e armature portando in vita l’universo poetico e visionario di Don Chisciotte e Sancho Panza in viaggio per il mondo a difendere i deboli e a combattere i giganti, a inseguire ideali e giustizia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

