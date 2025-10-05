Don Chisciotte storie di latta e di lotta
CASTELFIORENTINO Sarà la compagnia Nata Teatro, con " Don Chisciotte - Storie di latta e di lotta ", ad inaugurare oggi alle 17.30 al Teatro C’Art di Castelfiorentino la stagione autunno-inverno. Lo spettacolo, che ha conquistato il prestigioso premio Otello Sarzi 2024, è un omaggio al capolavoro di Cervantes visto attraverso lo sguardo di un artista che con la forza della fantasia trasforma la latta degli oggetti comuni in armi sonanti, costumi, stoviglie e armature portando in vita l’universo poetico e visionario di Don Chisciotte e Sancho Panza in viaggio per il mondo a difendere i deboli e a combattere i giganti, a inseguire ideali e giustizia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: chisciotte - storie
La stagione autunno inverno 2025 apre il sipario al Teatro C’art Sei appuntamenti tra fiabe, grandi classici, musica dal vivo e clownerie per grandi e piccoli da vivere in famiglia e con amici Si parte: domenica 5 ottobre con Don Chisciotte Storie di latta e di lotta - facebook.com Vai su Facebook
Don Chisciotte, storie di latta e di lotta - CASTELFIORENTINO Sarà la compagnia Nata Teatro, con "Don Chisciotte - Segnala lanazione.it
Teatro C’art apre la stagione con Don Chisciotte - Il Teatro C’art di Castelfiorentino inaugura la stagione autunno inverno 2025 con Don Chisciotte Storie di latta e di lotta della compagnia Nata Teatro in ... Come scrive gonews.it