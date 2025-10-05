Domenica tra nuvole vento e possibili piogge | allerta ' gialla' sul Barese Inizio settimana dal tempo instabile
Nuvole, vento e possibili piogge, anche a carattere di temporale. E' quanto prevede per la giornata di oggi, domenica 5 ottobre, la Protezione civile regionale, che nelle scorse ore ha emanato un avviso di condizioni meteorologiche avverse valido dalle 8 di oggi, 5 ottobre, per le successive 12. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: domenica - nuvole
Meteo domenica 13 luglio a Roma: piogge e nuvole. Da domani torna il caldo
Ancora tempo instabile sulla Puglia: domenica tra nuvole e possibili piogge
Temperature in ulteriore discesa con le minime giù fino a 7 gradi. Domenica nuvole sparse - facebook.com Vai su Facebook
Meteo: domenica 5 maltempo. Piogge e forti venti con raffiche anche oltre 100 km/h - La prima perturbazione del mese già da stasera (sabato 4 ottobre) innesca le prime piogge al Nord e in Toscana. Si legge su meteo.it
Nuvole venerdì e sabato, sole protagonista domenica in provincia di Varese - Il Centro Geofisico Prealpino annuncia giornate con nuvole e qualche goccia di pioggia per sabato, ma il fine settimana si chiude con tempo più mite con la giornata di domenica. Riporta varesenews.it