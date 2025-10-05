Domenica In il retroscena su Francesca Fialdini a Ballando 2025 | Le facce degli altri concorrenti

Mara Venier ha condotto una nuova puntata di Domenica In, nel pomeriggio del 5 ottobre 2025. La conduttrice ha ospitato nello studio televisivo diversi concorrenti e protagonisti di Ballando con le stelle, tra cui anche Fabio Canino e Francesca Fialdini che, in coppia con Giovanni Pernice, ha vinto le ultime due puntate dello show di danza. Mara Venier ha commentato le performance della collega svelando che la vede molto diversa rispetto a come l’ha sempre conosciuta. Ma il giurato Fabio Canino ha svelato una possibile indiscrezione sul suo conto. Secondo lui, infatti, qualcuno non vedrebbe di buon occhio la doppia vittoria della conduttrice televisiva. 🔗 Leggi su Dilei.it

