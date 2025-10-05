anticipazioni domenica in del 5 ottobre: tutti gli ospiti e i temi principali. La puntata di oggi di Domenica In, condotta da Mara Venier, si presenta come un appuntamento ricco di contenuti, coinvolgendo pubblico e telespettatori con interviste esclusive, approfondimenti culturali e momenti di intrattenimento. La trasmissione, trasmessa in diretta dagli studi “Fabrizio Frizzi” di Roma, si svolge dalle 14:00 alle 17:10, offrendo un mix equilibrato tra spettacolo, attualità e riflessioni sulla società contemporanea. focus sulle interviste e sui temi familiari. Uno degli aspetti più attesi riguarda l’intervista a Corinne Cléry, che si aprirà raccontando la propria carriera artistica e il rapporto con il figlio Alexandre. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Domenica In del 5 ottobre: ospiti e anticipazioni di mara venier